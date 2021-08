En Donneschdeg den Owend war zu Istanbul den Tirage vun der Gruppephas an der Champions League am Futtball.

32 Ekippe kämpfen och dës Saison ëm den Titel an der Kinneksklass. En Donneschdeg goufen déi 32 Ekippen dunn an 8 Gruppen agedeelt. An hei sinn nawell e puer spannend Dueller dobäi. Och mat dobäi sinn 3 Lëtzebuerger Nationalspiller. D'Young Boys Bern mam Christopher Martins kréien et an hirer Grupp mat Villareal, Manchester United an Atalanta Bergamo ze dinn. Sheriff Tiraspol mam Sébastien Thill muss géint Inter Mailand, Real Madrid an Donetsk untrieden an Dinamo Kiew mam Gerson Rodrigues kritt et mat Bayern, Barcelona a Benfica ze dinn.

Grupp A

Manchester City

Paris St. Germain

RB Leipzig

Club Bruges

Grupp B

Atlético Madrid

FC Liverpool

FC Porto

AC Mailand

Grupp C

Sporting Lissabon

Borussia Dortmund

Ajax Amsterdam

Besiktas Istanbul

Grupp D

Inter Mailand

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Sheriff Tiraspol

Grupp E

FC Bayern München

FC Barcelona

Benfica Lissabon

Dinamo Kiew

Grupp F

FC Villareal

Manchester United

Atalanta Bergamo

Young Boys Bern

Grupp G

LOSC Lille

FC Sevilla

RB Salzburg

VfL Wolfsburg

Grupp H

FC Chelsea

Juventus Turin

Zenit St. Petersburg

Malmö FF

Déi éischt Matcher aus der Gruppephas sinn de 14. a 15. September. D'Finall ass fir den 28. Mee 2022 zu St. Petersburg geplangt. Och dës Saison ass RTL nees live fir Iech mat dobäi.