Fir déi Escher hunn de Boutrif an den Omosanya getraff.

D'Fola géint de Progrès Nidderkuer, dat war e Samschdeg den Optaktmatch vum 5. Spilldag an der BGL Ligue. No 90 Minutte konnt sech de Champion mat 2:0 géint de Leader vun Nidderkuer behaapten.

D'Fola huet an der éischter Hallschent direkt déi éischt Golchance genotzt, fir mat 1:0 a Féierung ze goen. An der 21. Minutt hat de Boutrif dat ronnt Lieder an de Filet gesat. Déi Nidderkuer hu sech vum Réckstand net beandrocke gelooss an hu probéiert, fir séier den Ausgläich ze markéieren. An der 33. an an der 36. Minutt hate si dann och geféierlech Chancen, ma de Ball wollt net an de Gol goen.

No der Paus hat d'Fola direkt eng gutt Chance, fir d'Féierung auszebauen, ma den Omosanya huet de Ball aus kuerzer Distanz iwwert de Gol geschoss. An der 74. Minutt huet den Escher et du besser gemaach an op 2:0 erhéicht. Dem Progrès ass et net gelongen, fir de Match nach ze dréinen. Déi Nidderkuerer haten an der 64. Minutt e Gol net unerkannt kritt, dat well de Ba beim Fräistouss vum De Almeida an der géignerescher Mauer stoung. Bis zum Schluss ass et beim 2:0 fir d'Fola bliwwen.

E Sonndeg ass et dann d'Suite vum 5. Spilldag. Um 16 Auer ginn déi 7 Matcher ugepaff. Dir kënnt se wéi gewinnt an der RTL Sport Live Arena an am Ticker op RTL.lu live suivéieren.

