Mat 3:0 huet sech den däitsche Rekordchampion behaapt a Bern huet ManUnited an Iwwerzuel mat 2:1 geklappt.

Am Grupp E hat Barcelona keng Chance géint Bayern München an huet verdéngt mat 0:3 de Kierzere gezunn. Tëscht Dynamo Kiew a Benfica Lissabon si keng Goler gefall.

Am Grupp F hunn d'Young Boys Bern mam Christopher Martins iwwerraschend mat 2:1 géint Manchester United gewonnen. Villarreal an Atalanta Bergamo hu sech mat engem 2:2 getrennt.

Am Grupp G gouf et tëscht Sevilla a Salzburg een 1:1-Gläichspill. An dësem Match war uerdentlech Feier dran. Bannent 30 Minutte gouf et véier Eelefmeter. Béid Goler sinn dann och vum Punkt gefall. An der zweeter Partie gouf et tëscht Lille a Wolfsburg keng Goler.

Am Grupp H hat Malmö beim 0:3 géint Juventus keng Chance. An Chelsea huet Zenit mat 1:0 geklappt.

Grupp E

Barcelona - Bayern München 0:3

0:1 Müller (33'), 0:2 Lewandwoski (56'), 0:3 Lewandowski (85')

E gelongen Optakt an d'Gruppephas gouf et en Dënschdeg den Owend fir Bayern München. Zu Barcelona huet den däitsche Rekordchampion héichverdéngt mat 3:0 gewonnen.

Barcelona huet eng Véierelsstonn héich konzentréiert um Terrain agéiert, ma konnt sech dobäi keng zwéngend Chancen erausspillen. Bayern München dogéint huet vu Minutt zu Minutt ëmmer besser an de Match fonnt an ass ëmmer méi geféierlech ginn. An der 33. Minutt sinn d'Gäscht dann och verdéngt a Féierung gaangen. De Müller huet den 1:0 markéiert.

No der Paus huet Bayern weider op den zweete Gol gedréckt. Barca dogéint hat Méi fir sech ze befreien a konstruktiv no vir ze spillen. D'Gäscht waren einfach méi present, hu méi séier ëmgeschalt a waren och an den Zweekämpf méi staark. An der 56. Minutt huet et dunn eng weider Kéier am Gol vun de Spuenier gerabbelt. De Lewandowski huet d'Bayern mat 2:0 a Féierung bruecht.

D'Ekipp vum Nagelsmann huet de Match duerno kontrolléiert a Barca net méi zeréck an de Match komme gelooss. An der 85. Minutt huet de Lewandowski mam 3:0 fir d'Schlussresultat gesuergt.

Um Enn eng ganz verdéngte Victoire fir Bayern München. Barca konnt zu kengem Ament dem FCB wierklech geféierlech ginn.

Dynamo Kiew - Benfica Lissabon 0:0

Grupp F



Young Boys Bern - Manchester United 2:1

0:1 Ronaldo (13'), 1:1 Ngamaleu (66'), 2:1 Siebatcheu (90+5')

Déi mannsten hate wuel mam Resultat tëscht Bern a Manchester United gerechent. Ronaldo a Co sinn als Favorit an d'Partie gaangen, ma um Enn hu si sech misse géint d'Young Boys Bern mat 1:2 geschloe ginn. Fir Bern stoung de Lëtzebuerger Christopher Martins um Terrain. Hie gouf an der 82. Minutt ausgewiesselt.

Fir d'Gäscht hat de Match u sech gutt ugefaangen. Schonn an der 13. Minutt hat de Ronaldo, deen en Dënschdeg säin 177. Champions-League-Match gespillt huet an domat de Rekord vu sengem fréieren Teamkomerod Iker Casillas egaléiert huet, ManUnited mat 1:0 a Féierung bruecht. D’Ekipp vu Manchester war kloer iwwerleeën, ma an der 35. Minutt gouf et dunn en haarde Réckschlag. Do gouf et no enger komplett onnéideger Aktioun vum Wan-Bissaka géint de Lëtzebuerger Nationalspiller nämlech glat Rout fir den Defenseur vun de Gäscht. De Christopher Martins ass eng Zäitchen um Buedem leie bliwwen, konnt no kuerzer Paus awer weiderspillen.

Kuerz dono gouf et dunn och déi éischt richteg gutt Golchance fir d’Haushären, de Schoss vum Fassnacht sollt awer knapps laanscht de lénkse Potto goen. D’Young Boys Bern si mat der Zäit ëmmer besser ginn a konnten dann och vun hirer Iwwerzuel profitéieren, well an der 66. Minutt konnt den Ngamaleu aus kuerzer Distanz den Ausgläich markéieren. An der Nospillzäit huet Bern et dunn nach gepackt, fir den decisive Gol ze markéieren. No engem Feelpass vum Lingard huet de Siebatcheu den 2:1 geschoss. Domadder huet Bern Manchester United geklappt.

Villarreal - Atalanta Bergamo 2:2

0:1 Freuler (6'), 1:1 Trigueros (39'), 2:1 Danjuma (73'), 2:2 Gosens (83')

Grupp G

Sevilla - Salzburg 1:1

0:1 Sucic (21', Eelefmeter), 1:1 Rakitic (42', Eelefmeter)

Lille - Wolfsburg 0:0

Grupp H

Malmö - Juventus 0:3

0:1 Alex Sandro (23'), 0:2 Dybala (45'), 0:3 Morata (45+1')

Chelsea - Zenit 1:0

1:0 Lukaku (69')

All d'Resultater am Iwwerbléck

