E Freideg den Owend war den Optakt vum 6. Spilldag an der BGL Ligue.

An der éischter Partie vum 6. Spilldag tëscht dem Progrès Nidderkuer an der US Hueschtert stoung no 90 intressante Minutten 3-1 fir Nidderkuer.

Scho no 4 Minutten ass d'Lokalekipp mam Toni Luisi virkomm. D'Formatioun aus dem Gréngewald huet direkt probéiert ze reagéieren a konnt an der 18. Minutt mam Léon Schmit den 1-1 schéissen.

Den Toni Luisi stoung an der 45. Minutt nees richteg fir de Progrès fir kuerz virun der Paus den 2-1 ze markéieren viru 636 Spectateuren.

Déi 2. Halbzeit war manner lass. An der 69. Minutt hunn d'Spectateuren eng komesch Aktioun erlieft. Den Arbitter Sergio Rodrigues huet banne 15 Sekonnen 3 Spiller vun Hueschtert giel gewisen wéinst Reklaméieren.

Bis déi lescht Minutt ass et um Progrès spannend bliwwen. An der 90. Minutt huet de Yannick Bastos fir den definitiven 3-1 gesuergt.

De Progrès Nidderkuer ass domadder de provisoreschen Tabelleleader.

Déi weider Matcher vum 6. Spilldag ginn e Samschdeg an e Sonndeg gespillt.

D'Resultater am Iwwerbléck (Replay an Ticker)

D'Tabell