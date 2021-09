An der Ligue 1 a Frankräich hunn d'Supporter vun der Lokalekipp den Terrain gestiermt. Weideren enttäuschende Remis fir Atletico géint Bilbao.

Niewent der Bundesliga gouf och an deenen anere Top-Ligen Futtball gespillt.

Premier League

Burnley - Arsenal 0:1

0:1 Martin Odegaard (30')

D'Gunners kënne sech no hirem schlechte Start an d'Saison mat 1:0 zu Burnley duerchsetzen. De Gol vum Dag huet de Martin Odegaard an der 30. Minutt per Fräistouss geschoss. Domat gewënnt Arsenal hiren zweete Match hannereneen.

Liverpool - Crystal Palace 3:0

1:0 Sadio Mané (43'), 2:0 Mohamed Salah (78'), 3:0 Naby Keita (90')

Liverpool gewënnt doheem mat 3:0 duerch Goler vu Mané, Salah a Keita géint Crystal Palace. Domat sinn d'Reds weiderhin ongeschloen.

Manchester City - Southampton 0:0

Den englesche Champion Manchester City deelt sech d'Punkte mat Southampton. No enger enttäuschender Leeschtung verpassen d'Citizens hire 5. Succès hannereneen.

Serie A

Inter Mailand - Bologna 6:1

1:0 Martinez (6'), 2:0 Skriniar (30'), 3:0 Barella (34'), 4:0 Vecino (54'), 5:0 Dzeko (63'), 6:0 Dzeko (68'), 6:1 Theate (86')

Den italienesche Champion Inter iwwerrennt Bologna mat 6:1. D'Nerazurri huet de Match dominéiert a bleift no 4 Spilldeeg weiderhin ongeschloen.

Ligue 1

Lens - Lille 1:0

1:0 Przemyslaw Frankowski (74')

De franséische Champion Lille verléiert zu Lens mat 0:1. De Gol vum Dag huet de Przemyslaw Frankowski no 74 Minutte geschoss. Wärend der Paus hunn d'Supporter vu Lens den Terrain gestiermt, fir d'Gäscht ze provozéieren. Déi 2. Hallschent ass mat engem Retard vun 30 Minutten nees ugepaff ginn.

La Liga

Atletico Madrid - Athletic Bilbao 0:0

No dem enttäuschenden 0:0-Remis an der Champions League géint Porto huet sech Atletico op en Neits mat engem 0:0-Gläichspill missen zefridde ginn. Den agewiesselte Joao Felix gouf no 18 Minutten um Terrain mat Giel-Rout fréizäiteg dusche geschéckt.

