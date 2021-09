Eisen Informatiounen no ginn den Trainer Vincent Hognon an d’Ekipp vum Holleschbuerg an Zukunft getrennte Weeër.

Um Holleschbierg ass spéitstens nom 1:1 vun e Samschdeg géint Rouspert d'Loft fir den Trainer Vincent Hognon richteg dënn ginn. Eisen Informatiounen no huet de Comité elo Decisioun geholl dass de Swift Hesper an de Vincent Hognon an Zukunft getrennte Weeër ginn. De Swift leit aktuell an der Tabell mat 11 Punkten op der 5. Plaz.