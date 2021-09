"Wou bleifs du?", esou heescht d'Aktioun déi d'LASEL an d'APEP, d'Associatioun vun de Sportsproffen, elo mat engem Video gestart huet.

Et geet de Sportsproffen drëms, fir de Schoulsport ze relancéieren a géint de Beweegungsmangel an d'Inaktivitéit bei de Kanner a Jugendlechen unzegoen.

Aktioun "Wou bleifs du?"

An de leschte Méint huet d'Covid-Pandemie sécherlech dozou bäigedroen, datt d'sportlech Aktivitéit an d'Beweegung bei den allermeeschte Kanner a Jugendlechen net esou war, wéi se hätt misse sinn. Dozou de Claude Schumacher, President vun der APEP, der Associatioun vun de Lëtzebuerger Sportsproffen:

"An do hu mer nieft den obligatoresche Sportcoursen de parascolaire Schoulsport, also dat, wou een no de Schoulstonnen oder an der Mëttespaus eng Beweegungsoffer an alle Lycéeën huet. Et geet drëm, dorop opmierksam ze maachen, datt et esou ee Beweegungsangebot an alle Schoule gëtt a gläichzäiteg awer och, d'Schüler ze motivéieren, erëm an déi Sportssectiounen ze kommen."

Ënnert dem Titel "Wou bleifs du?", hu Sportsproffen e Video produzéiert, dee Loscht soll maachen, bei parascolaire Sportsaktivitéite matzemaachen: An all Schoul kann een sech informéieren, wat ugebuede gëtt, a wéi een och un den nationalen Aktivitéiten a Championnater, déi vun der LASEL ugebuede ginn, deelhuele kann, esou de Claude Schumacher.

D'Alarmklacke musse ganz haart lauden. De physeschen Zoustand vu ganz ville Kanner a Jugendlechen ass erschreckend, seet de Claude Schumacher. Dat konnt een elo och schonn no den éischte Schouldeeg no der Rentrée feststellen. D'Pandemie huet och net dozou bäigedroen, datt de Stellewäert vum Sport, a virum allem vum Schoulsport, geklomme wär.

"Et ass dat éischt, dat fale gelooss gouf, an et ass dat lescht, dat nees relancéiert gouf."

Mat der Aktioun "Wou bleifs du?" geet et de Sportsproffen net drëm, Revendicatiounen ze stellen, mä ganz konkret d'Beweegung an de Sport am Alldag vun de Kanner a Jugendlechen nees opzehuelen.