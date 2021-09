Weider gewënnt de Sébastien Thill mat Tiraspol an de Gerson Rodrigues verléiert mat Troyes géint Lyon.

An der Nuecht vun e Mëttwoch op en Donneschdeg eiser Zäit huet New York City am Derby géint d'New York Red Bulls 1:1 gespillt. De Maxime Chanot stoung an der Startopstellung, krut awer an der 84. Minutt déi giel an an der 10. Minutt vun der Nospillzäit wéinst Handspill déi giel-rout Kaart. Den Eelefmeter, deen doraus entstanen ass, huet de Patryk Klimala zum ganz spéiden Ausgläich eragesat.

Mëttwoch

An der Ligue 1 huet Troyes mam Gerson Rodrigues e Mëttwoch den Owend zu Lyon de Kierzere gezunn. Am Match, wou de Lëtzebuerger duerchgespillt huet, ass Troyes zwar géint de Favorit a Féierung gaangen, ma no der Paus huet d'Lokalekipp opgedréint a konnt um Enn mat 3:1 gewannen.

An der Eredivise gouf et een 1:1-Remis fir Sparta Rotterdam beim PEC Zwolle. Bei de Gäscht stoung de Mica Pinto wéinst enger Blessur net am Kader an de Laurent Jans souz déi 90 Minutten iwwer op der Bänk.

An der moldawescher Liga huet sech Sheriff Tiraspol souverän mat 4:0 géint den FC Floresti duerchgesat. De Sébastien Thill huet de Match duerchgespillt.

E Mëttwoch den Owend hunn d'Young Boys Bern mam Christopher Martins Lausanne mat 6:1 deklasséiert. De Lëtzebuerger stoung an der Startopstellung vun de Schwäizer a gouf an der 67. Minutt ausgewiesselt.

An der griichescher Liga hu sech OFI Kreta an Asteras Tripolis mat 0:0 getrennt. De Vahid Selimovic souz am Ufank op der Bänk an ass an der 77. Minutt fir den de Guzmán agewiesselt ginn.

Dënschdeg

En Dënschdeg den Owend ass Austria Wien iwwerraschend am éisträichesche Pokal géint Kapfenberger erausgeflunn. Nom 1:1 iwwer 120 Minutte konnt sech den Zweetligist am Eelefmeeterschéissen duerchsetzen. De Marvin Martins stoung bei de "Veilchen" net am Kader.