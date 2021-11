Dat ass eng Fro, déi sech mëttlerweil praktesch op der ganzer Welt an op allen Niveaue gestallt gëtt.

Och an der Politik ass et mëttlerweil een Thema, zu deem sech ënnert anerem och den US-President Joe Biden schonns geäussert huet.

Wéi geet et der chinesescher Tennisspillerin Peng Shuai? / Reportage Rich Simon

Den 2. November huet déi fréier Nummer 1 am Dubbel-Tennis ëffentlech gemaach, datt si vum Zhang Gaoli, engem fréieren héije Vertrieder vun der chinesescher kommunistescher Partei sexuell belästegt gouf. 2 Deeg drop ass d'Peng Shuai verschwonnen. Duerno sinn nach vereenzelt Fotoen an dubiéis Videoen opgetaucht, déi beleeë sollen, datt et der Sportlerin gutt geet. D'Suergen ëm d'Peng Shuai bleiwen och no de Videoe bestoen, och beim Mandy Minella.

"Ech hoffen, et geet him gutt. Kee weess, wat do geschitt ass. Lo kënnt natierlech eng riseg Well vun der Tennis Community, déi versichen, datt d'Leit reagéieren. Datt elo erauskënnt, wat mat him geschitt ass. Ech hoffen, et geet him gutt."

Déi net positiv Nouvellen aus China hunn d'Mandy Minella net kal gelooss.

"Ech war fir d'éischt emol schockéiert iwwer déi sexuell Belästegung. Ech war awer frou, datt hatt domadder erauskomm ass. Et muss ëmmer méi dovunner geschwat ginn. Ech mengen, et passéiert awer méi oft wéi ee mengt."

Déi Messagen, déi am Kontext vum Peng Shuai duerch staatlech Medien a China diffuséiert ginn, loossen Zweiwel opkommen, datt d'Tennisspillerin effektiv fräi soll sinn. Och un enger Mail, déi d'Peng Shuai selwer un d'Women´s Tennis Association soll geschriwwen hunn, zweiwelt de President vun der WTA, de Steve Simon. Bei där WTA, seet d'Mandy Minella, huet ee schonns zanter enger Partie vu Joren eng Struktur geschaaft, fir géint d'sexuell Belästegung virzegoen.

"Ech weess zum Beispill, datt mir Telefonsnummeren hunn oder eng Persoun hunn, déi sech ëm Belästegung generell bekëmmert. Déi Nummer kann een ëmmer uruffen. Dat ass vun der WTA a Plaz gesat ginn. Dat ass definitiv eppes, wou ee kann Hëllef sichen."

Déi leschte Videoen, déi vum Peng Shuai diffuséiert goufen, weisen d'Tennisspillerin an engem Restaurant zu Peking. Dat war e Sonndeg.