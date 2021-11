Den David Jonathans ass ee vun deene gréissten Talenter am Lëtzebuerger Futtball. De 17 Joer ale Spiller gëtt am Moment beim FC Bayern München forméiert.

An de leschte Wochen hat de Jonathans, deen hollännesch Originnen huet, mat den U-19 vun der FLF e wonnerschéine Gol, bei der 1:2-Defaite géint Spuenien geschoss. Lo ass natierlech erëm déi grouss Fro, spillt de Jong eng Kéier an der A-Ekipp fir d'Rout Léiwen oder awer éischter fir d'Oranje-Team?

Dat ass och eng gutt Fro, déi awer bis elo nach net beäntwert ass, seet de Manuel Cardoni, techneschen Direkter vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun: Ech mengen, dat ass ëmmer eng Entscheedung, déi de Bouf mat senger Famill hëlt. Fir d'éischt muss hien d'Opportunitéit kréien, fir Holland kënnen dierfen ze spillen, an zweetens musse mir vun eiser A-Ekipp esou interessant bleiwen, datt d'Jonge soen; ma nee, ech spille fir Lëtzebuerg.

De Manuel Cardoni ass jo och den Nationaltrainer vun den U-21 a vun den U-19, an do sinn och eng Rei talentéiert Spiller, déi sech déi Fro hu misse stellen, fir wéi ee Land si wéilten untrieden: Den Yvandro Borges ass och a sengem Joergang an och e Kolleeg. Vläicht geet et och éischter iwwert dat Emotionaalt.

David Jonathans fir Lux oder Holland? / Rep. Fränky Hippert

Den techneschen Direkter vun der FLF gëtt awer ze bedenken, datt een elo nach net weess, wou de Wee am Generelle vum Jonathans hiféiert: Bayern München - hei zu Lëtzebuerg ass natierlech ëmmer jidderee Feier a Flam. Et muss een awer bedenken, datt den David am Moment bei den U-19 ganz wéineg bis guer net spillt.

Op jiddwerfalls huet d'FLF an där Zäit, an där den EM-Quali-Tournoi vun den U-19 hei am Land war, positiv Zeechen an Direktioun vum Stiermer gesat: Hie muss an däerf a soll wëssen, datt hie bei eis eng oppen Dier huet. Ech hunn him an deenen Deeg probéiert Confiance ze ginn, ze weisen, et ass en interessante Wee an datt eis A-Nationalekipp a 4-5 Joer e ganz intressanten Niveau huet, wou deen een oder anere sech net méi de Gedanke mécht, fir fir méi eng grouss Natioun ze spillen.

Fir de Manuel Cardoni ass awer eppes kloer: Um Enn vum Dag ass et dem Spiller seng Entscheedung a vun senger Famill, a vun dohier kënne mir nëmmen eist Bescht maachen an dem Jong offréieren, einfach Futtball ze spillen, an dat ass dat Wichtegst.

Eisen Informatiounen no huet den A-Nationaltrainer Luc Holtz den David Jonathans och schonn observéiert. Bis dato koum et awer nach net zu enger Convocatioun.