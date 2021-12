Wéi de Chef vum WTA Tour, de Steve Simon, präziséiert, géifen domadder och d'Turnéieren zu Hong Kong betraff sinn.

Weider heescht et, et wier een säitens der WTA ëmmer nach ëmmer besuergt ëm d'Wuel vum Peng, nodeems d'Spillerin jo engem héije Politiker vum Land sexuell Iwwergrëffer virgehäit hat.

De Simon gesäit einfach net, wéi Spillerinnen do am Land kéinte Spillen, wärend deem d'Peng Shuai net mol erlaabt géif kréien, fir sech fräi ze äusseren an ënner Drock géif gesat ginn.

Et wéilt een alles maachen, fir d'Tennis-Profien, déi bei WTA-Turnéiere matmaachen, ze schützen an et géif een och net akzeptéieren, dass een esou mam Peng Shai kéint ëmgoen.