Den Novak Djokovic sëtzt an engem Hotel zu Melbourne fest a kämpft ëm seng Arees an Australien. De Serb wëll nämlech un den Australian Open deelhuelen.

Den Novak Djokovic waart den Ament am Park Hotel zu Carlton. Dëst ass een Hotel fir Leit, déi d'Land musse verloossen. E Méindeg soll e Riichter driwwer decidéieren, ob de Serb an Australien areesen däerf.

D'Areesbestëmmunge fir Australien sinn eendeiteg. Mënschen, déi e Visum hunn an duebel geimpft sinn, kënnen zanter dem 15. Dezember nees an Australien areesen. Wien net duebel geimpft ass, muss noweisen, dass eng Immuniséierung aus medezinesche Grënn onméiglech ass. D'Autoritéite reprochéieren der Nummer 1 am Härentennis, net déi néideg Viraussetzungen ze erfëllen, fir an d'Land areesen ze kënnen.

Den Djokovic mécht zanter Méint e Geheimnis ëm säin Impfstatus. Aus de Geriichtsdokumenter geet ervir, dass hien an enger Unhéierung duerch e Beamte vum australesche Grenzschutz uginn huet, "net géint Covid-19 geimpft" ze sinn.

Wéi geet et weider?

D'Säit vum Djokovic soll sech e Méindeg (10 Auer / 0 Auer MEZ) fir d'éischt viru Geriicht äusseren, d'Vertrieder vum Inneministère ginn hir Stellungnam dem Plang no um 15 Auer / 5 Auer MEZ of. Déi mëndlech Äusserunge sollen net méi laang wéi 120 Minutte goen.

Wéi ass d'Positioun vun der australescher Regierung?

De Premier Scott Morrison huet erkläert, den Djokovic hätt ni eng "medezinesch Ausnamegeneemegung" gehat. Hie wär och a méi laange Verhéier net an der Lag gewiescht, de Grenzschutzbeamte vum Fluchhafen dëse medezineschen Noweis ze erbréngen.

Den Tennisstar géif och net festgehale ginn. Den australeschen Inneminister Andrews sot der Chaîne "ABC News", den Djokovic kéint d'Land zu all Moment verloossen. De Grenzschutz géing him och gären hëllefen. "Jiddereen, deen an Australien areese wéilt, muss sech eise strikten Areesbedingunge beugen", sou den Andrews, et géif "keng Extrabehandlung" ginn. D'Regierung waart elo op d'Urteel vun de Riichter.

Wat versichen d'Affekote vum Djokovic?

D'Affekote vum Djokovic hunn Appell géint d'Annuléierung vum Visum duerch déi australesch Autoritéiten an d'Ausweisung gemaach. Dofir ass de Serb elo an engem Hotel fir Leit, déi aus dem Land ausgewise solle ginn, an e Geriicht decidéiert elo wat geschitt.

Aktuell behaapt den Djokovic, dass hien e puer Deeg viru senger Arrivée zu Melbourne e Schreiwes vun den australeschen Autoritéite kritt hätt, an deem stoung, dass hien d'Viraussetzunge fir eng Arees an Australien ouni Quarantän erfëlle géif.

Dem Djokovic sengen Affekoten no ass den Tennisstar de 16. Dezember 2021 positiv op de Coronavirus getest ginn. Dat geet aus Ënnerlagen ervir, déi e Samschdeg vun engem Geriicht zu Melbourne verëffentlecht goufen. Ma och hei bleiwen nach Froen op. Zum Beispill wisou hien deen Test net ëffentlech gemaach huet, wéi bei senger éischter Infektioun am Juni 2020. A wisou hie sech den Dag nom Test mat Kanner a Jugendleche getraff huet, ouni Mask, ouni Ofstand an ouni Quarantän. Den 18. Dezember krut hien och e Präis iwwerreecht. Och do hat hie keng Mask un.

Wisou hu sech den Djokovic an den Direkter vun den Australian Open (17. - 30. Januar) iwwerhaapt an dës Situatioun bruecht?

Den Djokovic ass Titelverdeedeger a Rekordgewënner bei den Australian Open. Mat senger zéngter Victoire zu Melbourne kéint hie sech säin 21. Succès bei engem Grand-Slam-Tournoi sécheren - dat wär een neie Rekord.

Wie géing vun enger Net-Participatioun vum Serb profitéieren?

Beim Tournoi selwer géing sech d'Feld vun de Favoritten nei sortéieren. Zu den Toppfavoritten op d'Victoire zielen dann den Olympiagewënner Alexander Zverev an de Russ Daniil Medwedew. Och de Roger Federer an de Rafael Nadal géingen dovunner profitéieren. Si géingen da weiderhi gemeinsam mam Serb beim Rekord vun 20 Grand-Slam-Titele stoen.