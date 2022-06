Am Davis Cup hunn d'Lëtzebuerger Hären och den 3. Match am Europa Grupp 3 gewonnen.

Géint Montenegro gouf et een 2:1-Succès.

Den 1. Punkt fir Lëtzebuerg huet de Raphael Calzi geholl, dat no enger 3-Saz-Victoire géint den Danilo Raicevic (6:2, 6:7 a 7:6).

Den Alex Knaff huet sengersäits an 3 Sätz géint de Rrezart Cungu verluer, dat mat 6:4, 3:6 a 6:3.

D'Decisioun ass deemno am Dubbel gefall, an hei war et eng ganz knapp Geschicht. De Chris Rodesch an de Raphael Calzi hunn awer d'Rou behalen a gewanne mat 7:6 a 7:6.

Am Pool B vun der Europa Grupp III steet Lëtzebuerg domat un der Spëtzt, mat 3 Victoiren aus 3 Matcher. D‘Ekipp vum Kapitän Gilles Muller steigt domadder och op.