Dëse Weekend fält de Startschoss fir déi nei Saison am Dammebasket. Dobäi kënnt et direkt zu e puer interessante Matcher.

De wuel interessantste Match dierft d'Spëtzepartie tëscht der Résidence Walfer an dem T71 Diddeleng sinn. Allerdéngs stellt ee sech wéi esou dacks nees déi nämmlecht Froe virun der Saison: Kënnen déi Diddelenger Dammen hiren Titel verdeedegen? Wie sinn déi schäerfste Konkurrente fir d'Damme vun Diddeleng? A fir wéi eng Ekippe gëtt et eng schwéier Saison? De Guy Seyler huet dës Froe weiderginn un d'Liz Schmitz.

Damme-Basket, de Weekend fänkt de Basket-Championnat nees un

Déi fréier Nationalspillerin huet virun dräi Joer hir aktiv Karriär opginn. Dem Basket awer bleift si ganz enk verbonnen. Si huet an der Tëschenzäit de FIBA-Trainerschäi gemaach an ass an der FLBB responsabel fir d'U12-Meedercher. Fir d'Liz Schmitz féiert beim Championstitel kee Wee laanscht den T71:

"Ech denken, datt den T71 och dëst Joer de klore Favorit op den Titel ass. Si sinn op all Positioun gutt besat. Si si souwuel mat jonkem Talent bestéckt, wéi och mat erfuerene Spillerinnen, déi scho laang wëssen ëm wat et geet. En plus hu si auslännesche Renfort, dee bei se passt, soudatt ech denken, datt et dëst Joer ganz schwiereg gëtt, hinnen e Been ze stellen am Championnat. Et muss een elo kucken, wéi d'Saison evoluéiert, wéi och déi verschidden Ekippen op den auslännesche Positioune reagéieren, well dat awer zu Lëtzebuerg e groussen Impakt huet, besonnesch am Damme-Basket."

D'Liz Schmitz hofft awer, datt mam Gréngewald, Walfer, Steesel an Esch eng eescht Konkurrenz do ass. An datt et duerfir vläicht zu ganz spannende Matcher mat um Enn fënnef Titelfinalle géif kommen. Dat wier eng super Promo fir den Dammebasket. Mam Titelgrupp wäerte Wolz an Zolwer wuel näischt ze dinn hunn:

"Si hu sech sécher hir Plaz verdéngt an ech sinn och frou, datt Ekippen an deene Regioune weisen, datt Damme-Basket bei hinnen attraktiv gespillt ka ginn an och de Meedercher an där Regioun Perspektive weist. An awer mengen ech, datt et ganz schwiereg gëtt, fir matzehalen. Fir d'Ekippen, wéi d'Musel Pikes an d'Etzella, mengen ech, gëtt et och schwéier. Si hunn an deene leschte Jore vill "Leeschtungsträger" verluer. Mä emol kucken, villes hänkt bei de Meedercher vum auslännesche Renfort of an deemno wéi, wa si do eng glécklech Hand hunn, da si si awer ganz uewe mat dobäi. Et muss ee kucken, wéi d'Saison evoluéiert."

Datt mat eelef Ekippen all Weekend eng spillfräi ass, dora gesäit d'Liz Schmitz keen Nodeel. Besonnesch Diddeleng an dem Gréngewald, déi europäesch spillen, kann eng kleng Paus guttdoen.



Esou international Optrëtter si wichteg a kënnen den Dammebasket promouvéieren. Als Trainerin weess d'Liz Schmitz awer genee, wou den Hiewel nach muss ugesat ginn:

"Ech denken awer, datt mer haaptsächlech am Jugendberäich Efforte musse maachen, datt mer méi Jongen a Meedercher zum Basketspille kréien. Ech mengen, datt um ganz klengen Niveau de Basket méi attraktiv gemaach muss ginn, datt d'Kanner méi oft de Ball am Grapp hunn, datt d'Kanner méi oft d'Gefill vun enger Reussite hunn an datt mer längerfristeg méi Ekippe mat Qualitéit uewe kënne besetzen."

Steesel géint de Gréngewald ass e Samschdeg um 18.30 Auer. Walfer géint Diddeleng gëtt um 20.30 Auer ugepaff. Do gesäit ee schonn eng éischt Tendenz, wéi d'Saison sech entwéckele kéint. D'Matcher kënnt Dir am Stream an der RTL Sport Live Arena suivéieren.

Den Iwwerbléck vum nationale Basket