En Donneschdeg den Owend stoungen déi éischt Matcher vum 5. Spilldag an der Nations League am Futtball um Programm.

En Donneschdeg gouf et weider keng gréisser Iwwerraschungen. Frankräich wënnt um 5. Spilldag den éischte Match an dëser Nations-League-Campagne, dat mat 2:0 géint Éisträich, iwwerdeems och nach Kroatien, d'Belsch an Holland Victoirë feiere kënnen an der Liga A.

Liga A

Gupp 1:

Resuméë Liga A, Grupp 1 Frankräich klappt Éisträich a Kroatien wënnt géint Dänemark.

Frankräich - Éisträich 2:0

1:0 Mbappé (56'), 2:0 Giroud (65')

Kroatien - Dänemark 2:1

1:0 Sosa (49'), 1:1 Eriksen (77'), 2:1 Majer (79')

Grupp 4:

Resuméë Liga A, Grupp 4 D'Belsch ka sech géint Wales duerchsetzen, iwwerdeems Holland a Polen gewënnt.

Belsch - Wales 2:1

1:0 De Bruyne (10'), 2:0 Batshuayi (37'), 2:1 Moore (50')

Polen - Holland 0:2

0:1 Gakpo (13'), 0:2 Bergwijn (60')

Liga C

Grupp 1:

Tierkei - Lëtzebuerg 3:3

0:1 M. Martins (8'), 1:1 Ünder per Eelefmeter (16'), 1:2 Sinani (37'), 2:2 Selbstgol Chanot (39'), 2:3 Rodrigues (69'), 3:3 Yüksek (87')

Litauen - Färöer Inselen 1:1

0:1 Andreasen (22'), 1:1 Slivka (41')

Grupp 3:

Kasachstan - Belarus 2:1

1:0 Gabyshew (29'), 1:1 Savitsky (45+3'), 2:1 Zaynutdinov (79')

Slowakei - Aserbaidjan 1:2

0:1 Dadashov (44'), 1:1 Jirka per Eelefmeter (90+3'), 1:2 Haqqverdi (90+5')

Liga D

Grupp 1:

Lettland - Moldawien 1:2

0:1 Revenco (26'), 0:2 Nicolaescu (45'), 1:2 Ikaunieks (55')

Liechtenstein - Andorra 0:2

0:1 Rosas Ubach (4'), 0:2 Cervos (80')

