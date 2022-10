D'Lëtzebuergerin huet sech mat 3:6 an 1:6 géint d'Kim Clijsters aus der Belsch misse geschloe ginn.

Déi fréier Nummer 1 vun der Welt huet deels mat héichklassegem Tennis iwwerzeegt a steet domat an der Halleffinall vum Luxembourg Ladies Tennis Masters.

Dono ass nach déi zweet Véierelsfinall tëscht dem Julia Görges aus Däitschland an dem Agnieszka Radwanska aus Polen. Och dëse kënnt Dir am Livestream op RTL.lu an um RTL Zwee op der Tëlee suivéieren.