Och bei den nationale Meeschterschaften 2022 wousst d'Jenny Warling, virun heemescher Kuliss ze iwwerzeegen.

D'Athletin aus dem COSL-Elitekader huet de Weekend beim nationale Championnat am Karate direkt zweemol Gold gewonnen, dat an hirer gewinnter Kategorie -55kg, sou wéi och an der Open Klass. No insgesamt 4 Matcher stoung d'Lëtzebuergerin zweemol ganz uewen um Podium.

Bei den Hären huet sech den David Marques Gold an der Open Klass geséchert. Och fir hie gouf et nach een zweeten Titel, dat mat Gold an der Kategorie -84kg.

Am Kata konnte sech bei de Senioren d'Anne Steinmetz an de Patrick Marques duerchsetzen.

All d'Resultater fannt Dir hei. Weider Detailer zu den eenzele Kompetitioune ginn et hei.