No der 0:4-Néierlag am Allersmatch ass eng 2:1-Victoire am eegene Stadion net duergaangen. De Lars Gerson huet 66 Minutte gespillt.

E Samschdeg stoung de Retourmatch vun der Relegatioun fir den Opstig an déi 1. Norwegesch Liga um Programm. Mat vun der Partie war de Lars Gerson. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung mat senger Ekipp Kongsvinger ferm ënner Drock, hunn si den Allersmatch e Mëttwoch den Owend mat 0:4 verluer gehat. Am Match géint Sandefjord gouf et Samschdeg wuel eng 2:1-Victoire, fir den Opstig sollt et awer net duergoen. De Lars Gerson stoung vun Ufank un um Terrain, krut an der 21. Minutt déi Giel-Kaart gewisen an ass an der 66. Minutt ausgewiesselt ginn.