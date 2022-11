Um zweeten Dag vun der Futtball-WM am Katar stoungen e Méindeg déi nächst 3 Matcher um Programm.

Am éischte Match vum Grupp B konnt sech England mat 6:2 géint den Iran duerchsetzen. Fir 17 Auer war d'Partie Senegal géint Holland (Grupp A) geplangt a fir 20 Auer d'Partie USA géint Wales (Grupp B).

Grupp A

Senegal - Holland um 17 Auer

Grupp B

England - Iran 6:2

1:0 Bellingham (35'), 2:0 Saka (43'), 3:0 Sterling (45+1), 4:0 Saka (62'), 4:1 Taremi (65'), 5:1 Rashford (71'), 6:1 Grealish (90'), 6:2 Taremi per Eelefmeter (90+12)

Déi éischt hallef Stonn vum Match war gréisstendeels vun Ënnerbriechunge gepräägt. Engersäits huet den iranesche Golkipp mat Verdacht op Gehiererschütterung misse behandelt a spéider ausgewiesselt ginn, anerersäits hunn d'Iraner aggressiv verdeedegt a probéiert, de Spillfloss vun den Englänner ze ënnerbannen. Nodeems an der 32. Minutt e Kappball vum Maguire nëmme widder d'Lat goung, huet 3 Minutte méi spéit de jonken Jude Bellingham et no enger flank vum Luke Shaw besser gemaach a mam Kapp den 1:0 markéiert. An der 43. Minutt konnt de Bukayo Saka mat engem flotte Schoss op 2:0 erhéijen, ier de Raheem Sterling an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent no enger flotter Konterattack den 3:0 geschoss huet.

Och an der zweeter Hallschent war England déi besser Ekipp an an der 62. Minutt konnt de Saka mat sengem zweete perséinleche Gol op 4:0 stellen. An der 65. Minutt konnt den Taremi, dee beim FC Porto spillt, den éischte Gol fir d'Iraner markéieren. D'Three Lions hunn awer weiderhin dominéiert an de Rashford konnt kuerz no senger Awiesslung de 5. englesche Gol markéieren. An der 90. Minutt huet den Jack Grealish du fir de 6:1 gesuergt. An der 12. Minutt vun der Nospillzäit huet den Taremi vum Eelefmeterpunkt aus fir d'2:6-Schlussresultat aus der Siicht vum Iran gesuergt.

USA - Wales um 20 Auer

D'Tabellen am Iwwerbléck