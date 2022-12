E Sonndeg war am Bambësch de Cross-Country Championnat bei den Dammen, den Hären an och bei de Kanner.

Dës Crossschlappen waren 2015 fir d'lescht op engem Cross am Asaz. Si gehéiere kengem anere wéi dem Charline Mathias. Sou laang ass et hier, datt d'Mëttelstreckespezialistin bei engem Cross am Asaz war.

Dem Charline säin Trainer, de Camille Schmit, huet eis an d'Ouer geflüstert, dass et an enger exzellenter Form ass, an dat huet ee gemierkt. Ganz souverän huet d'CSL-Leeferin de Cross gewonnen. An et kann ee mat Spannung op d'Indorrsmeetinger waarden. Fir d'Crossspezialistin Anni Wolter, d'Gewënnerin vum Escher Cross de leschte Weekend, ass d'Charline Mathias eng Nummer ze héich. D'Fola-Athletin gëtt 2. virum Tekuam Bisetegn.

Bei den Häre ware mat Kass, Keiffer a Scheller déi selwecht Leefer um Podium wéi um virleschte Cross, just an enger anerer Reiefolleg. Et ass gewosst, datt de Christophe Kass sech wuel fillt op engem schnelle Parcours. Dat huet sech mat enger 1. Plaz bezuelt gemaach. De Christophe Kass louch praktesch déi ganz Course un der Spëtzt. Zum Schluss gouf et nach eng Kéier brenzeleg.

Bei de Kannerleef hunn déi blo-rout Trickoten dominéiert. Kee Wonner. Den CSL ass dee gréisste Liichtathletikveräin am Land. Vun deene 600 Aktiven am Stater Club sinn der méi wéi d'Hallschent Kanner. Dës Kannerleef, mat begeeschterten Elteren, brénge Liewen an d'Crosszeen. Iwwregens, am CSL peekt de President beim Ofraumen eng Hand mat un. Et wier erfreelech, wann een esou vill Benevoller wéi Lizenzéierter hätt.

Hei fannt Dir déi komplett Resultater.