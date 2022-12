Bei der Weltmeeschterschaft am klenge Baseng an Australien koum de Lëtzebuerger op déi 35. Plaz ënner 78 Schwëmmer.

De Julien Henx ass een neie Lëtzebuerger Rekord iwwer 50 Meter Crawl am 25-Meter-Baseng geschwommen. Hien huet no 21 Sekonnen a 57 Honnertstel ugeschloen. Säin ale Rekord louch bei 21 Sekonnen an 78 Honnertstel.

De Schwëmmer aus der Elite Sportsektioun vun der Arméi huet d'Halleffinall nëmmen ëm 28 Honnertstel verpasst.