Den Dorian Godon wënnt déi éischt Etapp

Am Cyclissem gouf e Méindeg déi éischt Etapp vum Tour duerch Katalounien gefuer.
Update: 23.03.2026 20:12
Do gouf et eng Victoire vum Dorian Godon. De Fransous konnt sech virum Remco Evenepoel duerchsetzen an ass deemno och Leader am General.

De Mathieu Kockelmann koum als beschte Lëtzebuerger op Plaz 102 mat engem Retard vun 2 Minutten an 16 Sekonnen.

De Mats Wenzel an de Bob Jungels haten als 124. an 125. ronn 5 Minutten Retard.

Top 10 vun der Etapp

1. Dorian Godon - Ineos Greandier 04h 01' 09
2. Remco Evenpoel - Red Bull-Bora-Hansgrohe ,,
3. Thomas Pidock - Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team ,,
4. Guillermo Thomas Silva Coussan - XDS Asana Team ,,
5. Simone Gualdi - Lotto Intermarché ,,
6. Lenny Martinez - Bahrain Victorious ,,
7. Andrea Raccagni Noviero - Soudal Quik-Step ,,
8. Henri Uhlig - Alpecin-Premier Tech ,,
9. Edgar Oscar Onley - Ineos Grenadiers ,,
10. Antoine L’Hote - Decathlon CMA CGM Team ,,
.
.
.
102. Mathieu Kockelmann - Lotto Intermarché 2:16
.
.
.
124. Mats Wenzel - Equipo Kern Pharma 4:55
125. Bob Jungels - Inesos Grenadiers ,,

Generalklassement

1. Dorian Godon - Ineos Greandier 04h 01' 09

2. Remco Evenpoel - Red Bull-Bora-Hansgrohe ,,

3. Thomas Pidock - Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team ,,

4. Guillermo Thomas Silva Coussan - XDS Asana Team ,,

5. Simone Gualdi - Lotto Intermarché ,,

6. Lenny Martinez - Bahrain Victorious ,,

7. Andrea Raccagni Noviero - Soudal Quik-Step ,,

8. Henri Uhlig - Alpecin-Premier Tech ,,

9. Edgar Oscar Onley - Ineos Grenadiers ,,

10. Antoine L’Hote - Decathlon CMA CGM Team ,,

.

.

.

102. Mathieu Kockelmann - Lotto Intermarché 2:16

.

.

.

124. Mats Wenzel - Equipo Kern Pharma 4:55

125. Bob Jungels - Inesos Grenadiers ,,

