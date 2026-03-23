RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

VëlossportDe Gaëton Pons ass Directeur sportif bei Visma-Lease a Bike

Chrëscht Beneke
Dëst Joer schafft och ee 34 Joer jonke Lëtzebuerger drun, datt dat hollännescht Team ronderëm de Jonas Vingegaard a Wout van Aert méiglechst vill Erfolleg huet.
Update: 23.03.2026 19:55

Natierlech muss um Enn de Fuerer d’Watt op d’Kette bréngen. Wéi schwéier dat ka sinn, huet de Gaëton Pons a senger eegener, kuerzer Karriär erlieft. Vu klengem u war de Vëlossport déi grouss Passioun vum Bouf vu Léck. Seng Mamm staamt aus Konsdref a sou ass hien als villverspriechende Lëtzebuerger Fuerer 2017 bei Leopard gewiesselt. Een entscheedende Moment a senger Karriär. 2019 huet hie wéinst Verletzungsproblemer zwar als Fuerer opgehalen, ma de Markus Zingen huet hien als sportleche Leeder a senger Ekipp gehalen.

No 4 Léierjore konnt de jonke Familljepapp an d’Protour bei Unibet opsteigen. Och hei huet hie vill bäigeléiert. Duerch e bëssi Zoufall, ma virun allem seng Passioun, säi Versteesdemech a säin Asaz ass de Grischa Niermann op de Lëtzebuerger opmierksam ginn. Bei Visma-Lease a Bike aus der UCI World Tour hu si am Staf eng passend Verstäerkung gesicht.

D’Erausfuerderung als sportleche Leader ass anescht wéi wann ee selwer am Suedel sëtzt. Ma et ass eng Aufgab, déi de Gaëton Pons passionéiert a fir déi de jonke Familljepapp gäre vill ënnerwee ass. Um Enn sinn och seng Fuerer ee bëssi seng Kanner a seng Ekipp eng zweet Famill.

Am meeschte gelies
Video
Fotoen
Video
Fotoen
Video
Audio
2
Video
Audio
Fotoen
24
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Cyclissem
Den Noé Ury wëll Profi ginn
Video
0
2
Video
2
1
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.