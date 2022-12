En Dënschdeg den Owend war de Lëtzebuerger Futtballer Anthony Moris fir säi Veräin Saint-Gilloise am Asaz.

An der Belsch stoungen d'Aachtelsfinallen um Programm vum Championnat an do gouf et eng 2:1-Victoire fir d'Union Saint-Gilloise géint KV Oostende.

Getraff huet fir d'Ekipp vum Anthony Moris, deen de ganze Match am Gol stoung, direkt an der 11. Minutt de Victor Bonifacean. Den Ausgläich koum knapp 8 Minutte méi spéit duerch den Theo Ndicka Matam, ier de Simon Adingraan an der 85. Minutt den 2:1 markéiert huet.