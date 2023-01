Um Samschdeg war am Gymnase vun der Coque d’Suite vun der 33. Editioun vum Novotel Cup am Volleyball.

Hären

Däitschland (U20) - Irland 3:0

Am zweete Match vum Dag huet et no enger däitlecher Victoire fir déi däitsch U20 ausgesinn, nodeems si den éischte Saz mat 25:12 fir sech konnten decidéieren. An der Suite ass de Match allerdéngs méi enk ginn an am zweete Saz stoung et tëschenzäitlech 19:15. Déi jonk Formatioun aus Däitschland konnt awer och dee mat 25:17 gewannen. Och am drëtte Saz war et bis zum Stand vun 12:9 ee serréierte Match, ma och hei hunn déi Däitsch sech du gesteigert a sech um Enn kloer mat 25:11 behaapt.

Lëtzebuerg - England 3:0

Um 17.30 Auer ass Lëtzebuerg dunn op d’Englänner getraff, déi um éischte Spilldag géint Däitschland gewonnen haten. Et war vun Ufank un een enke Match, ma an der Mëtt vum éischte Saz konnten d’Lëtzebuerger sech eng kleng Avance erausschaffen. Déi sollte si och net méi hierginn, soudass den éischte Saz mat 25:20 op en Enn gaangen ass. Am zweete Saz war et du vun Ufank u méi kloer. Lëtzebuerg ass fréi mat 5 Punkten a Féierung gaangen a konnt sech 25:17 duerchsetzen. Déi lëtzebuergesch Härenekipp louch dunn am drëtte Saz laang hannen, ma duerch 5 Punkten um Stéck ass ee vun engem 7:9-Réckstand un eng 12:9-Féierung komm. D’Englänner sinn an der Suite net méi no genuch erukomm an de Saz ass mat 25:22 op en Enn gaangen, woumat Lëtzebuerg sech no enger staarker Leeschtung 3:0 géint England duerchsetzt.

Dammen

Däitschland (U19) - Irland 3:0

Zum Optakt vum zweeten Dag vum Novotel Cup ass Däitschland, déi mat der U19 untrieden, bei den Dammen op Irland getraff. No der däitlecher Defaite géint d’Lëtzebuergerinnen gouf et fir déi iresch Dammen och géint Däitschland näischt ze huelen. Et huet zu kengem Zäitpunkt duerno ausgesinn, wéi wann Däitschland de Match géif aus der Hand ginn, a sou huet déi däitsch U19 déi dräi Sätz mat 25:8, 25:6 a 25:9 fir sech entscheet.