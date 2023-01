De Spiller vum DT Lénger huet decidéiert, fir no der Saison 2022-2023 mat senger aktiver Spillerkarriär opzehalen.

Den Haaptgrond, firwat den 31 Joer ale fréieren Nationalspiller ophält, ass duerch kierperlech Problemer. Zanter gutt 4 Joer ass de Christian Kill nämlech extrem mat der Hëft geplot. Donieft wëll hie sech elo nach méi intensiv op säi Beruff als Trainer konzentréieren.

Als Spiller ass de Christian Kill am Joer 2019 Champion am Eenzel ginn a konnt do ënnert anerem géint déi aktuell Nationalspiller Luka Mladenovic an Eric Glod gewannen. Vun 1998, also mat 7 Joer, bis 2018 huet den haut 31 Joer alen Dëschtennisspiller beim DT Diddeleng gespillt an huet do och d'Coupe an de Championnat gewonnen.

Zanter 2018 spillt de Christian Kill zu Lénger. Mam DT Lénger ass hien d'lescht Joer Vize-Champion ginn. Aktuell gehéiert hien nach ëmmer zu de beschte Spiller aus dem Land a steet an der neister Verbandsranglëscht op der 5. Plaz.