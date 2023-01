Fir de Florian Bohnert ass et um Freideg mam SC Bastia an der 2. franséischer Liga ganz gutt gelaf.

Seng Ekipp spillt 1:0 géint Pau. De Florian Bohnert souz um Freideg op der Ersatzbänk. Bastia ass elo op der 10. Plaz an der Tabell.

Och um Freideg

An der zweeter hollännescher Liga konnt ADO Den Haag géint Maastricht eng wichteg Victoire am Ofstigskampf mathuelen, elo Plaz 15 an der Tabell. Um Enn wënnt d’Ekipp vum Dirk Carlson, deen de ganze Match op der Bänk souz, mat 2:1.