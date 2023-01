An der 12. Course vun der Saison war et domadder de 9. Succès fir de Norweger, deen am Weltcup weiderhin dominéiert.

Obwuel hie sech dräi Strofronne geleescht huet, konnt sech de Johannes Thingnes Bö mat enger Avance vu 19 Sekonnen an 3 Honnertstel virum Vetle Sjaastad Christiansen duerchsetzen. De Sturla Holm Laegreid hat als Drëtten e Retard vu 35 Sekonnen an 3 Honnertstel. De Podium zu Ruhpolding an Däitschland war komplett a norwegescher Hand. Bei den Damme gouf et eng spannend Course tëschent der Italieenerin Lisa Vittozzi an den 2 Franséisinne Julia Simon an Anais Chevalier-Bouchet. Um Enn ass d'Julia Simon op der 1. Plaz iwwer d'Arrivée gefuer. Op der 2. Plaz huet sech d'Lisa Vittozzi mat engem Réckstand vu knapp iwwer 2 Sekonnen klasséiert. Ronn 6 Sekonnen hannert der Gewënnerin ass d'Anais Chevalier-Bouchet op déi 3. Plaz komm.