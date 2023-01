Eng gutt 100 Lëtzebuerger Sportler a Sportlerinne si fir hir traditionell Meeschterschaften um Weekend an d'Schwäiz gefuer.

D’Competitioune vum Vertical Race a vum Laanglaf goufe kuerzfristeg méi héich an d'Bierger verluecht.

Zanter iwwert 25 Joer fiert de Schiverband op Adelboden. Réischt fir d'3. Kéier huet een zesumme mam Biergsportverband FLERA ee Vertical Race organiséiert. Mat Toure-Schier sinn um Freidegowend, virun hiren eigentleche Competitiounen, Alpin-Schifuerer géint Laangleefer ugetrueden.

Vun der Statioun Bergläger op enger Héicht vu 1491 Meter sinn et bal 500 Meter erop bis op de Sillerenbühl gaangen. De Pascal Jentges konnt sech séier ofsetzen. No gutt 36 Minutten a mat iwwert 2 Minutte Virsprong huet de Pascal Jentges deen Challenge fir sech entscheet. Hannendrun hu sech de Johan Neumayer an de Brice Faucheux an d'Zil gehäit. De Gewënner vun der Première 2019 Jacques Lanners ass mat engem Retard vu 5 Minutten an 30 Sekonnen iwwer d'Arrivée gefuer. Bei den Dammen huet d'Lisa Houot d'Victoire gefeiert.

Am Laanglaf stoung um Weekend och de Championnat um Programm. An ënnert enger hallwer Stonn huet de Pascal Jentges, nom Vertical Race um Freideg Owend, och d'Course am Skating gewonnen. Champion gouf awer den Eric Weis, dee méi wéi 5 Minutten hannert dem Vainqueur ukoum. Well deen awer keng Lizenz huet, konnt den Eric Weis den Titel feieren. De Juho Hiltunen huet de Podium komplettéiert. Bei den Damme gouf d'Lisa Houot Lëtzebuerger Championne.

Am klassesche Stil huet den Eric Weis och d'Course fir sech entscheet an ass domadder Champion. Op d'Plazen 2 an 3 sinn de Pascal Jentges an de Brice Faucheux komm. De Masters-Titel war fir den Dany Winbomont. D'Anouk Flesch gouf Championne bei den Dammen an d‘Eeva-Liisa Toivonen huet sech de Masters-Titel geséchert.