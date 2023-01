De Norweger huet sech mat Spréng op 129 an 141 Meter d'Victoire a Polen geséchert.

Hannert dem Halvor Egner Granerud (287.70 Punkten) huet sech de Lokalmatador David Kubacki op der 2. Plaz klasséiert. Mat 137,5 an 124 Meter hat hien e Réckstand vu knapp iwwert engem Punkt op de Granerud. De Stefan Kraft gouf mat 278,50 Punkten den Drëtten. An den zwee Duerchgäng war hien op 134 an 145,5 Meter gesprongen.