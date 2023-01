Am Fong gesinn en Duathlon mat Schwammen a Lafen, kuerz Distanzen, awer mat Serien, Véierels-, an Halleffinallen an enger Finale fir déi Bescht.

Et ass eng vun de rare Kompetitiounen am Wanter an fir Lëtzebuerger eng mat Heemvirdeel.

Vun engem Joer zum anere kann ee sech wärend dem Aquathlon och e Bild maachen iwwert d’Entwécklung an der positiver Dynamik, déi sech wéi e roude Fuedem duerch d’Triathlonsfederatioun zitt.

Zanter November ass d’Jeanne Lehair Member vun der Lëtzebuerger Nationalequipe. D’Triathletin vu Metz mat der duebeler Nationalitéit war mat Frankräich Teamweltmeeschterin an ass motivéiert fir de rout-wäiss-bloe Fändel héichzehalen a koum extra aus engem Stage a Portugal an d‘Coque.

Och fir de Lëtzebuerger Triathlon, an dem Sport am Allgemenge kann d’Presenz vun der aktueller 46 an der Weltranglëscht e grousse Plus souwuel individuell wéi och fir d’Team duerstellen.

De sportleche Bilan vum Aquathlon gesäit exzellent aus. Eis ganz Dammen-Elite war an der Finale mat um Depart. 1. Plaz fir d’Jeanne Lehaire, 2. Fir d’Eva Daniels 4. Fir d’Linda Krombach a 6. Fir d‘Mara Krombach.

Och 4 Triathlete waren an der Häre-Finale mat derbäi. Iwwerraschend 2. Plaz fir de Lucas Cambresy 6. Fir den David Lang 7. fir de Bob Haller an 11. fir den Aurélien Carré.

Och bei de Kanner wiisst d’Popularitéit vum Triathlon vu Joer zu Joer an dat trotzdeem an 3 verschiddenen Disziplinnen trainéiert gëtt.