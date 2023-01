Déi lescht Méint ware richteg schwiereg fir den Tim Hall. De 25 Joer ale Lëtzebuerger Futtballprofi stoung an där Zäit ouni Club do.

De ganze Misär hat bei senger leschter Statioun op Zypern ugefaangen, wou en Auto him am Kader vun engem Match iwwert de Fouss gefuer war. Déi Blessur um Enn vun der Saison huet et dunn quasi onméiglech gemaach, datt aner Veräiner op den Inneverteideger opmierksam goufen.

Wéi den Tim Hall erkläert huet, hätt hie wärend dëser Zäit hei am Land trainéiert. "Ech hu mech an där Zäit beim Progrès Nidderkuer fit gehalen an ech hu probéiert, staark am Kapp a a positiv ze bleiwen, datt ech am Januar eppes fannen wäert fir nees an d'Ausland ze goen."

Zanter dëser Woch huet den Tim Hall dann awer mat Ujpest Budapest der ieweschter Divisioun an Ungarn, en neie Profi-Veräin fonnt.

Méi Detailer dozou ginn et e Freideg den Owend am Journal op der Tëlee.