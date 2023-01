Domadder ka keng vu béiden engleschen Ekippen en entscheedende Schratt no vir maachen. An Italien bleift Neapel no engem Succès Tabelleleader.

An der Bundesliga huet sech Frankfurt no der Victoire géint Schalke op déi 2. Plaz an der Tabell no vir geschafft.

An der 1/16-Finall vun der Coupe de France si grouss Iwweraschungen um Samschdeg ausbliwwen.

Premier League

Liverpool - Chelsea 0:0

En 0:0-Remis gouf et tëschent Liverpool an Chelsea, e Resultat mat dem béid Ekippen an der Tabell net viru kommen. Chelsea war no 4 Minutten duerch den Havertz a Féierung gaangen, de Gol huet awer net gezielt, well den Däitschen am Abseits stoung. D'Gäscht hate weiderhi méi vum Spill, konnten de Ball awer net am Filet ënnerbréngen. Liverpool ass eréischt nom Säitewiessel besser an de Match komm. De Gakpo huet seng Méiglechkeete fir d'Reds awer net genotzt. Et ass an der Suite weider hin a hir gaangen, um Enn sollt awer kenger Ekipp e Gol geléngen.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Salernitana - Neapel 0:2

0:1 Di Lorenzo (45+3'), 0:2 Osimhen (48')

D'Heemekipp war géint de Favorit besser an de Match gestart, Piatek a Lovato hunn awer gutt Chancen net genotzt. Réischt no enger hallwer Stonn sinn d'Gäscht geféierlech no vir komm. Kuerz virun der Paus ass Neapel duerch den Di Lorenzo a Féierung gaangen. Nodeems den Osimhem direkt no der Paus de Virsprong verduebelt huet, konnt den Tabelleleader de Match geréieren. Neapel bleift souverän un der Tabellespëtzt vun der Serie A.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Coupe de France

Chambéry - Olympique Lyon 0:3

0:1 Lacazette (11'), 0:2 Lacazette (32'), 0:3 Lacazette (67')

An der 1/16-Finall an der franséischer Coupe huet sech Lyon kloer zu Chambéry aus der National 3 duerchgesat. Mat dräi Goler war de Buteur Alexandre Lacazette de Mann vum Match fir d'Gäscht.

Gréisser Iwwerraschunge sinn et net ginn. Lorient (Ligue 1) huet sech zu Bastia (Ligue 2), der Ekipp vum Lëtzebuerger Florian Bohnert, awer réischt no Eelefmeterschéissen duerchgesat. An der Partie vun den 2 Ekippen aus der Ligue 1 huet sech Toulouse 2:0 géint Ajaccio behaapt.

La Liga

Atlético Madrid - Real Valladolid 3:0

1:0 Morata (18'), 2:0 Griezmann (23'), 3:0 Hermoso (28')

Atlético war direkt am Match an huet an den éischten 30 Minutten dräi Goler markéiert. D'Gäscht haten näischt ze gutt a konnten net eemol op de Gol schéissen. Och an der 2. Hallschent ass d'Heemekipp um Drécker bliwwen, huet awer kee weidere Gol markéiert. Atlético bleift domadder uewen an der Tabell a kämpft ëm d'Champions-League-Plazen.

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga