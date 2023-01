Mainz huet mam Leandro Barreiro zu Stuttgart 1:1 gläich gespillt. D'Hertha huet iwwerdeems eng kloer Defaite zu Bochum missen astiechen.

Nom 1:1-Remis vum Tabelleleader Bayern zu Leipzig um Freideg, stoung um Samschdeg d'Suite vum 16. Spilldag um Programm.

An do gouf et eng kloer 6:0-Victoire vu Wolfsburg géint Freiburg. Obwuel d'Partie an der éischter Hallschent ausgeglach war, louch d'Heemekipp no enger hallwer Stonn no de Goler vum Wimmer a vum Wind mat 2:0 a Féierung. Virun der Paus huet de Wind op 3:0 erhéicht. Nom Säitewiessel hunn de Gerhard, de Baku an de Waldschmidt mat hire Goler d'Partie definitiv entscheet.

D'Hertha huet sech zu Bochum misse mat 1:3 geschloe ginn. Duerch dës Defaite fält d'Ekipp aus der däischter Haaptstad op eng Ofstigsplaz. D'Goler fir d'Heemekipp hunn den Hofmann an de Schlotterbeck an der 1. Hallschent markéiert. Mam 3:0 an der 56. Minutt huet den Hofmann fir d'Virentscheedung gesuergt. Den Éieregol vum Serdar ass kuerz viru Schluss gefall.

Frankfurt huet sech mat 3:0 géint Schalke behaapt a klëmmt domadder op déi 2. Plaz an der Tabell. Schalke huet an der 1. Hallschent gutt dogéint gehalen, de Gol sollt awer op der Säit vun de Frankfurter falen. De Lindström hat den 1:0 an der 22. Minutt fir seng Faarwe markéiert. Och nom Téi haten d'Gäscht déi besser Geleeënheeten, de Borré huet awer mam 2:0 an der 84. Minutt den Deckel op d'Partie drop gemaach. Den drëtte Gol ass duerch de Buta an der Nospillzäit gefall.

En 1:1-Remis gouf et tëschent Stuttgart a Mainz. No enger éischter Hallschent ouni vill Héichpunkten stoung et schonns 1:1 gläich. De Guirassy hat d'Heemekipp 1:0 vir bruecht. Den Ingvartsen huet mat engem Eelefmeter, den de Lëtzebuerger Leandro Barreiro erausgeholl hat, ausgeglach. An der 2. Hallschent hat Stuttgart besser Chancen, e weidere Gol sollt awer net méi falen.

Fir Union Berlin gouf et iwwerdeems en 3:1-Succès géint Hoffenheim.

