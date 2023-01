An der Descente bei den Dammen huet sech d'Ilka Stuhec aus Slowenien duerchgesat. Am Biathlon gouf et zu Antholz eng Victoire fir d'Denise Herrmann-Wick.

Um 2. Dag vum Schisprangen zu Sapporo a Japan huet sech de Stefan Kraft déi éischt Plaz geséchert. Schonn nom éischte Sprong hat den Éisträicher eng komfortabel Avance, déi hien am 2. Duerchgang confirméiere konnt. Mat 283,5 Punkte louch de Kraft um Enn 5,6 Punkte virum Norweger Halvor Egner Granerud (277,9 Punkten). De Japaner Ryoyu Kobayashi (276,1 Punkten) huet sech mat sengem zweete Sprong vun der 11. op déi 3. Plaz no vir geschafft.

Am Schi Alpin bei den Dammen zu Cortina d'Amperzzo stoung d'Slowenin Ilka Stuhec an der Descente ganz uewen um Podium. Mat engem Réckstand vu 26 Honnertstel huet sech d'Kajsa Vickhoff Lie aus Norwegen op der 2. Plaz klasséiert. D'Elena Curtoni aus Italien hat op der 3. Plaz e Retard vu 34 Honnertstel.

Bei den Hären gouf et an der Descente op der legendärer Streif zu Kitzbühl eng Victoire vum Aleksander Aamodt Kilde, obwuel hie mat enger gebrachener Hand gefuer ass. D'Plazen 2 an 3 ware fir de Fransous Johan Clarey (+0,67 Sekonnen) an den Amerikaner Travis Ganong (+0,95 Sekonnen).

Am Biathlon huet sech zu Antholz d'Denise Herrmann-Wick an der Verfolgung duerchgesat. Mat enger gudder Lafleeschtung an zwee Feeler am Schéissen hat déi däitsch Athletin eng Avance vun 11 Sekonnen op d'Lisa Vittozzi aus Italien. D'Elvira Öberg koum mat engem Retard vu 17,2 Sekonnen op déi 3. Plaz.

De Norweger Johannes Thingnes Bö huet bei den Hären e weidere Succès gefeiert. Et war säin 11. Erfolleg an der 14. Course. 40,2 Sekonnen hannert dem Gewënner ass de Sturla Holm Laegreid och aus Norwegen als Zweeten ukomm. De Podium gouf vum Martin Ponsiluoma komplettéiert. De Schwed hat e Réckstand vun enger Minutt an 2 Sekonnen op de Bö.