E Sonndeg stoung an der Coque déi 20. Editioun vum internationale Meeting um Programm.

Bei den Damme gouf et iwwer 60 Meter eng Victoire fir d'Patrizia Van der Weken. Mat enger Zäit vu 7 Sekonnen an 26 Honnertstel konnt d'Lëtzebuergerin sech virum Jennifer Montag (7,31) an dem Tasa Jiya (7,36) behaapten. Och am Virlaf war d’Van der Weken op déi éischt Plaz komm.

Iwwer 1500 Meter ass d'Lëtzebuergerin Vera Hoffmann an der Coque een neie lëtzebuergesche Rekord gelaf. Eng Zäit vu 4 Minutten, 12 Sekonnen an 52 Honnertstel ass och fir déi 3. Plaz an der Finall duergaangen. Den alen nationale Rekord louch bei 4:13,88 Minutten. Gewonnen huet an dëser Disziplin d'Josephine Chelangat Kiplangat (4:11,46), dat mat enger weltwäiter Saisonbeschtleeschtung.

Vera Hoffmann

Dem Victoria Rausch ass iwwer 60 Meter Hecken eng nei perséinlech Beschtleeschtung souwéi en neien nationale Rekord gelongen . Eng Zäit vun 8,18 Sekonne geet um Enn fir déi 3. Plaz duer, och well d’Natalia Christofi op Plaz 1 en neien zypriotesche Rekord souwéi een neie Meeting-Rekord opgestallt huet (7,92).

Bei den Häre konnt de Bob Bertemes sech am Bommstoussen d'Victoire sécheren. Mat sengem éischte Versuch huet hien direkt 20,78 Meter gestouss an domat fir een neie Meeting-Rekord gesuergt. Vu senge Konkurrente sollt kee méi do erukommen, an sou war et och de Lëtzebuerger, dee souguer déi zweet- an drëttwäitsten Distanz sollt stoussen (20,59 Meter an 20,45 Meter).

De François Grailet huet iwwer 60 Meter Hecken (7,89 Sekonnen) de Podium mat der 4. Plaz knapp verpasst. Déi éischt Plaz war fir de Spuenier Asier Martinez, dee 24 Honnertstel virum Lëtzebuerger iwwer d'Arrivée gelaf ass.

François Grailet

Iwwer 3000 Meter ass de Bob Bertemes mat enger Zäit vun 8:12,26 dee 6. ginn. D'Victoire war fir de Simon Denissel, dee mat enger Zäit vu 7:52,09 och een neie Meeting-Rekord opgestallt huet.

De Bob Bertemes iwwert seng Course

Och donieft goufen nach zwee weider Meeting-Rekorder opgestallt. Sou ass den Alexander Doom 400 Meter a 46,20 Sekonne gelaf, wärend de Belsch Tibo de Smet fir 800 Meter just 1:45,04 Minutte gebraucht huet, wat och weltwäit eng Saisonbeschtlleeschtung ass.