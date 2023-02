Déi Däitsch setzt sech zu Oberhof an Däitschland no 7,5 Kilometer virun den zwou Schwedinnen Hanna Oeberg a Linn Person duerch.

Op der Weltmeeschterschaft am Biathlon zu Oberhof an Däitschland huet d’Lokalmatadorin Denise Hermann-Wick no hirem Titel an der Poursuite virun 4 Joer, dës Kéier d’Goldmedail am Sprint iwwer 7,5 Kilometer gewonnen. Déi 34 Joer al Däitsch Biathletin huet sech virun deenen zwou Schwedinnen Hanna Oeberg a Linn Person duerchgesat.