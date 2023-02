De Lëtzebuerger leeft iwwer 3000 Meter mat 7 Minutten an 43 Sekonnen eng nei Indoor-Beschtzäit.

Beim Liichtathletik-Meeting zu Metz ass de Charel Grethen um Samschdeg no 7 Minutten an 43 Sekonnen iwwer d'Arrivée gelaf. Mat deem Chrono gouf den CSL-Athleet de Véierten. Den 30 Joer ale Mëttelstreckeleefer huet domat säin eegene Rekord vun zejoert ëm 5 Sekonnen an 19 Honnertstel pulveriséiert.

Gewonne gouf d'Course vum Yann Schrub aus Frankräich an enger Zäit vu 7 Minutten a 40 Sekonnen. Insgesamt ware 15 Leefer un den Depart gaangen an duerch d'Presenz vun engem Pace Maker hate sech d'Leefer op eng séier Course agestallt. E groussen Deel vun der Course louch de Charel Grethen op der véiertleschter Plaz, mee fënnef Ronne viru Schluss huet de Lëtzebuerger sech no vir geschafft a sech souguer un d'Spëtzt gesat. Um Enn sollt et fir d'Victoire net duergoen, mee de Meeting zu Metz war eng gutt Preparatioun fir Indoor-Europameeschterschaft an dräi Wochen zu Istanbul. Do wäert de Charel Grethen op der Distanz iwwer 1500 Meter untrieden.