Duerch zwee spéit Goler ka sech United 3 Punkten zu Leeds sécheren. A Frankräich gewënnt Lille mat 2:0 géint Stroossbuerg an Atlético klappt Celta Vigo.

Bundesliga

Premier League

Leeds United - Manchester United 0:2

0:1 Rashford (80'), 0:2 Garnacho (85')

D'Ekipp vum Erik ten Haag huet an enger intensiver Partie sech um Enn mat 2:0 konnte behaapten. Leeds ass besser an de Match komm, an hätt an der 4. Minutt a Féierung kéinte goen, dem Crysencio Summerville säi Schoss sollt awer iwwert de Gol goen. Alles an allem hat Leeds méi vum Match, virum Gol sollten si awer méi wei eng Kéier um De Gea hänke bleiwen. An de Schlussminutten huet de staarke Rashford United erléist. Nëmme 4 Minutte méi spéit huet den agewiesselte Garnacho den Deckel drop gemaach. United gewënnt deemno mat 2:0 zu Leeds. Béid Ekippen hu jo schonn ënnert der Woch sech géigeniwwer gestanen, dat an engem Nodrosmatch vum 8. Spilldag. Hei ass et nach 2:2 ausgaangen.

Manchester City - Aston Villa (17h30)

Serie A

Juventus Turin - AC Florenz (18h00)

Ligue 1

OSC Lille - Racing Stroossbuerg 2:0

1:0 David (21'), 2:0 David (28')

La Liga

Celta Vigo - Atlético Madrid 0:1

0:1 Depay (89')

Colchoneros hunn sech duerch e ganz spéide Gol vum Depay trotz enger schwaacher Leeschtung dach nach belount, a stinn nom Dräier géint Celta Vigo weider op der 4. Plaz an der Tabell. Alles an allem awer eng glécklech Victoire fir Atlético. Zemools den Oblak am Gol vun de Gäscht huet seng Ekipp mat gudde Parade géint Perez a Reinildo ëmmer nees am Match gehalen.

