Fir Hertha BSC Berlin ass de 4:1 no turbulente Wochen déi 1. Victoire am Joer 2023. Gladbach bleift no der Néierlag am Mëttelfeld hänken.

An der däitscher Bundesliga war et e Sonndeg d'Suite vum 20. Spilldag. E Samschdeg huet sech ënnert anerem scho Mainz doheem souverän mat 3:1 géint Augsburg duerch gesat a Bayern huet Bochum 3:0 geklappt.

Hertha hat Besuch vu Gladbach. Béid Ekippen hunn am Joer 2023 nach net wierklech iwwerzeegt. Berlin ass besser an de Match komm an huet sech vun Ufank un gewellt gewisen déi éischt dréi Punkte fir dëst Joer ze huelen. Et sollt awer Gladbach sinn déi no engem Eckball per Kappball vum Elvedi mat 1:0 a Féierung gaange sinn. Gladbach hat zu dësem Zäitpunkt de Match am Greff. An der 30. Minutt huet den Nganka aus dem Näischt den 1:1-Ausgläich markéiert, mam Gläichspillt sollte béid Ekippen an d'Paus goen.

Nom Säitewiessel sollt sech dunn een anert Bild weisen. Hertha ass engagéiert aus der Kabinn komm an huet sech an der 52. Minutt mat engem Dramgol aus ronn 23 Meter duerch den Dardai belount. Gladbach huet wuel probéiert den Ausgläich ze markéieren, Chancen haten si awer kaum. An esou hunn de Scherhant a Lukebakio an der Nospillzäit den Deckel fir d'Hertha drop gemaach. Hertha steet elo op der 16. Plaz iwwerdeems d'Fohlen op der 10. Plaz an der Tabell stinn.

An der Owespartie kritt et Köln mat Frankfurt ze dinn. De Match ass um 17h30 ugepaff ginn. Bei Köln setzt de Mathias Olesen op der Bänk.

D'Statistike vun de Matcher

Klickt hei, fir op d'Säit mat all de Resultater ze kommen.

D'Klickt op de Match, fir d'Statistiken ze gesinn.

Spilldag

D'Tabell vun der Bundesliga

Tabell