Beim Stand vun 3:1 gouf de Lëtzebuerger Nationalspiller agewiesselt a konnt d'Féierung sécher iwwert d'Zäit bréngen.

An der zweeter portugisescher Liga ass et fir den UD Vilafranquense mam Eric Veiga um 27. Spilldag näischt ze huele ginn. Bei der 0:2-Defaite géint Académico Viseu gouf de Lëtzebuerger Nationalspiller no 32 Minutten ausgewiesselt.

Eng 0:2-Defaite gouf et och fir de Florian Bohnert mat Bastia. Am Match géint Girondins Bordeaux stoung hien an der Starteelef a gouf an der 62. Minutt ausgewiesselt.

Mam Leandro Barreiro stoung och nees ee Lëtzebuerger an der 1. Bundesliga an der Starteelef. Fir Mainz gouf et no enger geckeger Schlussphas nëmmen ee Punkt. Duerch Goler an der 85. an der 93. Minutt konnte si zwee Mol a Féierung goen, zwee Mol konnt allerdéngs Bremen zwou Minutten drop ausgläichen. De Leandro Barreiro gouf an der 58. Minutt beim Stand vun 0:0 ausgewiesselt.

Och de Mathias Olesen ass e Samschdeg um 27. Spilldag zum Asaz komm. Bei der 3:1-Victoire vu Köln iwwert Augsburg ass hien an der 79. Minutt op den Terrain komm fir d'Féierung sécher iwwert d'Zäit ze bréngen. Dat ass och gelongen a sou hëlt sech den 1.FC Köln dräi wichteg Punkte mat Heem.

Fir de Seid Korac gouf et dann an der Allsvenskan eng 3:1-Victoire mam IF Degerfors. Als zentralen Defenseur an der Dräierketten huet hien de ganze Match duerchgespillt.

Um 26. Spilldag vun der héchster ungarescher Liga huet Ujpest mam Tim Hall 0:0 gespillt. De Lëtzebuerger Defenseur war hei 90 Minutten am Asaz.

An der zweeter tierkescher Liga huet den Olivier Thill sech mat Eyüpspor dräi Punkte geséchert. Bei der 2:1-Victoire géint den FK Altinordu stoung hie fir 74 Minutten um Terrain.

Eng Victoire gouf et dann och fir Sparta Rotterdam an der hollännescher Eredivisie. De Mica Pinto stoung beim 1:0-Succès géint AZ Alkmaar vun Ufank un um Terrain a gouf kuerz viru Schluss an der 84. Minutt ausgewiesselt.

E fréie Gol an e spéide Géigegol bréngen Union Saint Gilloise an dem Anthony Moris um 32. Spilldag an der héchster belscher Liga ee Punkt. Géint de KAA Gent spille si um Enn 1:1 gläich.