E Freideg den Owend war ee Lëtzebuerger Nationalspiller mat sengem Veräin am Ausland am Asaz.

An der 2. Liga an Éisträich huet den Dirk Carlson mat St. Pölten 0:0 beim Grazer AK gläichgespillt. De Lëtzebuerger gouf an der 82. Minutt agewiesselt.

St. Pölten steet mat 46 Punkten un der Spëtzt vun der Tabell. Linz huet als Zweete 45 Punkten an de Grazer AK kënnt op 44 Punkten.