D'Skyblues wannen d'Finall géint de Lokalrival Manchester United 2:1 am Wembley zu London.

FA Cup

Manchester City - Manchester United 2:1

1:0 Gündogan (1'), 1:1 Bruno Fernandes (33', Eelefmeter), 2:1 Gündogan (51')

De Meeschter vun der Saison 2022/23 war schonn no 13 Sekonnen duerch de Gündogan a Féierung gaangen. Et war net nëmmen den éischte Gol, mee och e Gol fir d'Geschicht. Nach ni virdru war e Gol esou fréi gefall. ManCity hat och duerno e Koup Golchancen, konnt awer keng dovun notzen. Vu Manchester United war bis zur 30. Minutt méi mat verteidege beschäftegt, krut awer en ëmstriddenen Handeelefmeter zougesprach, deen de Bruno Fernandes verwandele konnt.

An der zweeter Hallschent war et nees de Gündogan, deen an der 51. Minutt den decisive Gol fir d'Ekipp vum Pep Guardiola geschoss huet. Duerno ware béid Ekippen nach e puermol virum géigneresche Gol opgedaucht, mee et sollt kee weidere Gol falen. De Gündogan hat zwar nach eng Kéier markéiert, mee dee Gol gouf wéinst Abseits oferkannt.

Manchester City huet domat nach ëmmer d'Chance, den Triplé an dëser Saison ze realiséieren. Nächst Woch spillen d'Skyblues an der Finall vun der Champions League géint Inter Mailand.

DFB-Pokal

Leipzig - Frankfurt (20.00 Auer)

An der däitscher Coupe spillen um 20 Auer Leipzig a Frankfurt géinteneen.

Serie A

FC Turin - Inter Mailand (18.30 Auer)

Empoli - Lazio Roum (21.00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Ajaccio - Marseille (21.00 Auer)

Auxerre - Lens (21.00 Auer)

Monaco - Toulouse (21.00 Auer)

Nice - Lyon (21.00 Auer)

PSG - Clermont (21.00 Auer)

Troyes - Lille (21.00 Auer)

Brest - Rennes (21.00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1