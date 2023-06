No senger ganz staarker Saison an der Lëtzebuerger Nationaldivisioun zitt et de Philippe vun Hesper an déi 2. däitsch Bundesliga.

Den neie Veräin vum Rayan Philippe steet fest. Den 22 Joer ale Fransous wiesselt fir déi nächst Saison vum Swift Hesper bei Eintracht Braunschweig an d'2. Bundesliga an Däitschland, dat huet de Veräin offiziellt matgedeelt. Hien huet e Kontrakt bis den 30. Juni 2025 ënnerschriwwen. Hie spillt fir d'Eintracht mat der Trikotnummer 9. De Rayan Philippe war déi lescht Saison den Top-Scorer an der BGL Ligue. Rezent hat "L'Equipe" op Twitter publizéiert, datt de Rayan Philippe an der Saison 22/23 mat 32 Goler a 26 Virlagen an 30 Championnatsmatcher deen decisiivste Spiller an Europa wier. De Spiller vum Swift Hesper huet sech virum Erling Haaland placéiert. Au Luxembourg, Rayan Philippe (22 ans) explose au haut niveau. Le joueur passé par Dijon et Nancy est le joueur le plus décisif d'Europe (32 buts et 26 passes décisives en 30 matches de Championnat), devant Erling Haaland > https://t.co/CnhFoTM8zG pic.twitter.com/Fhu13WmYs8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 13, 2023