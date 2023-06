E Mëttwoch gouf et zwou weider Medaile fir d'Lëtzebuerger Delegatioun op de Special Olympics World Games zu Berlin an Däitschland.

Am Cyclissem huet sech d'Silvia Splicks Gold an der Stroossecourse geséchert. No 5 Kilometer huet si sech an hirer Kategorie knapp virum Laura Hallikivi aus Estland an dem Evy Ploegaerts aus der Belsch behaapt.

De Michel Werdel konnt sech iwwer Sëlwer an der Stroossecourse freeën. Hien huet sech no 5 Kilometer knapp missen dem Muhammad Usman Qamar aus dem Pakistan geschloe ginn. Um Podium stoung nach de Ryan Jasinski vun der Ilse of Man.

Ënnerstëtzt goufen déi zwee Sportler op der Plaz vun den Traineren Hélène Nadeau a Roberto Traversini.

Hei fannt Dir déi komplett Resultater.