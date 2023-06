Am Billie Jean King Cup am Tennis, dem fréiere FED-Cup, hunn déi Lëtzebuerger Dammen den drëtte Match gewonnen.

No der extrem knapper Defaite e Mëttwoch géint Zypern hunn d'Lëtzebuerger Dammen en Donneschdeg mat 3:0 géint San Marino gewonnen. D'Laura Palumbo hat den éischten Optrëtt an huet an zwee Sätz mat 6:0 a 6:2 gewonnen. Duerno konnt d'Eleonora Molinaro och den zweeten Eenzel an zwee Sätz mat 6:1 a 6:4 gewannen an och den Dubbel goung un d'Lëtzebuerger Team. Hei gewanne Palumbo/Schaul mat 6:0 a 6:2. Aktuell stinn d'FLT-Dammen am Europa Grupp III bei zwou Victoiren an enger Defaite.