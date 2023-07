An der Finall konnt sech de 25 Joer ale Lëtzebuerger an zwee Sätz mat 6:3 a 6:1 duerchsetzen.

Zwee Deeg no senger Victoire am Dubbel zesumme mam David Pichler huet sech den Alex Knaff (WR 604) e Sonndeg déi nächst Victoire geséchert. Beim Turnéier um Gaalgebierg konnt de Sportzaldot sech an der Finall géint de Marlon Vankan (WR 982) aus Däitschland mat 6:3 a 6:1 behaapten.