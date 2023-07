Et gouf en 0:0 géint d'Schwäiz. Dogéint konnte Kolumbien an d'Philippinnen awer dräi Punkten huelen.

No der Néierlag am Optaktmatch géint Neiséiland gouf et och am zweete Match fir d'Norwegerinne keng Victoire. En 0:0 konnten d'Schwäizerinnen hinnen ofréngen, dat an enger zimmlech ausgeglachener Partie, och wann d'Norwegerinne sech méi Golchancen erausgespillt hunn.

Neiséiland huet no der iwwerraschender Optaktvictoire elo déi zweet Partie géint d'Philippinnen verluer an dobäi hat d'Heemekipp méi Ballbesëtz an däitlech méi Golchancen. D'Gäscht dogéint konnte an der 24. Minutt duerch d'Bolden a Féierung goen an deen Ecart iwwert déi 90 Minutte halen.

An der Tabell vun der Grupp A läit d'Schwäiz elo mat 4 Punkten un der Spëtzt, Neiséiland an d'Philippinnen hunn dräi Punkten an d'Norwegerinnen een.

Déi lescht Partie vum éischte Spilldag gouf dann tëscht Kolumbien a Südkorea gespillt. D'Südamerikanerinnen hunn de Match dominéiert a konnten en duerch Goler vu Usme a Caicedo och gewannen.

D'Resultater am Iwwerbléck

Kolumbien - Südkorea 2:0

1:0 Usme (30'.p), 2:0 Caicedo (39')

Neiséiland - Philippinnen 0:1

0:1 Bolden (24')

Schwäiz - Norwegen 0:0