Déi nächste Saison huet de fënneffache Nationalspiller e Profikontrakt bei Royal Francs Borains.

Déi leschte Saison huet den Curci bei Mainz 05 an der zweeter Ekipp gespillt, déi an der Regionalliga Südwest aktiv war. A senger Jugend koum hie vu Stengefort op Tréier an dono op Mainz.