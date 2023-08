Am belsche Championnat hu sech de Lëtzebuerger Nationalgolkipp a seng Coequipiere mat 1:0 beim Standard vu Léck behaapt.

Gelongenen Optakt fir d'Union Saint-Gilloise mam Anthony Moris am belsche Championnat. Och um 2. Spilldag gouf et eng Victoire. Mat 1:0 hunn Anthony Moris a Co auswäerts Léck geklappt.

Vun der 35. Minutt u war d'Lokalekipp an Ënnerzuel.

Fir de Kont vum 2. Spilldag am éisträichesche Championnat huet St. Pölten mam Dirk Carlson 2:0 géint Lafnitz gewonnen. De Lëtzebuerger stoung de komplette Match um Terrain.

Am ungaresche Championnat huet den Tim Hall mat Ujpest 3:3 bei Puskas Akademia FC gläichgespillt. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung an der Startformatioun.

An den USA ass de Maxime Chanot mat New York City an de 1/16-Finalle vum Leagues Cup duerch een 0:1 bei den New York Bulls eliminéiert ginn.